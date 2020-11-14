Команда Андрія Шевченка зможе зіграти у Німеччині / фото УАФ

Збірна України отримала результати додаткових ПЛР-тестів, які були взяті у всіх футболістів, а також персоналу в день поєдинку з Німеччиною в Лізі націй.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина - Україна.

Як повідомляє УАФ, всі 35 тестів показали негативний результат, тому матч пройде за розкладом.

Вийти на поле зможуть 20 гравців, які потрапили до заявки.

Департамент охорони здоров'я Лейпцига раніше дозволив провести гру, але позбавив у разі проведення додаткового тестування української делегації.

Крім того, портал Sportbuzzer поінформував про те, що збірна Німеччини вранці також здала тести і отримала негативні результати.

Німеччина - Україна: перед матчем

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Автор: Данило Слесь