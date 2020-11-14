Всі гравці обох команд будуть готові вийти на поле.

Збірна України отримала результати додаткових ПЛР-тестів, які були взяті у всіх футболістів, а також персоналу в день поєдинку з Німеччиною в Лізі націй.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина - Україна.

Як повідомляє УАФ, всі 35 тестів показали негативний результат, тому матч пройде за розкладом.

Вийти на поле зможуть 20 гравців, які потрапили до заявки.

Департамент охорони здоров'я Лейпцига раніше дозволив провести гру, але позбавив у разі проведення додаткового тестування української делегації.

Крім того, портал Sportbuzzer поінформував про те, що збірна Німеччини вранці також здала тести і отримала негативні результати.

Німеччина - Україна: перед матчем

Матч Німеччина - Україна відбудеться сьогодні в Лейпцигу. Початок зустрічі - о 21.45. Де дивитися Німеччина - Україна по ТБ.

Напередодні поєдинку коронавірус підтвердився у чотирьох футболістів збірної України, через що гра опинилася під загрозою зриву.

Після чотирьох турів Німеччина і Україна набрали по 6 очок і займають друге і третє місця в групі D.

Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою збірної Німеччини з рахунком 2:1.

Перед матчем Ліги націй обидві команди провели товариські поєдинки. Україна поступилася Польщі, а Німеччина мінімально обіграла Чехію (1:0).

Раніше із заявки збірної України через травми і коронавірус були виключені три футболісти.

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Автор: Данило Слесь