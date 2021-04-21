Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк в подробицях розповів про вибух гранати в офісі, в результаті якого загинула одна людина.
Про це Поворознюк розповів YouTube-каналу "Petrove TV".
"Заїхав до друзів. Подзвонив мені Вертелецький (бізнесмен, - Прим.), сказав: "Заїдь до нас на базу". Я часто приїжджав туди - то в нарди пограємо, то посидимо, поспілкуємося. Він подзвонив: "Заїдь на 5 хвилин". Я приїхав, заходжу, він зі своїм компаньйоном Льовою сидять і говорять. Я сів з лівого боку. Сиділи і говорили ні про що. Анекдоти розповідали, сміялися, посміхалися", - почав свою розповідь Поворознюк.
"Тут Вертелецький встає, дістає гранату, кладе її на стіл і посміхається, - продовжив президент "Інгульця", - Я нічого не зрозумів. Дивлюся - бойова граната. Проходить дві секунди, він бере гранату і кладе в кишеню собі. І вона вибухає. Далі мене накриває столом, падають ікони зі стін на мене. Мене присипало. Далі вже смутно пам'ятаю, як мене витягли на вулицю. Як опинився на вулиці - не знаю".
"Потім викликав міліцію, швидку. Зайшов туди, а там взагалі - купа м'яса, рука валяється. Льову вивів, замотали йому голову. Чекали, поки приїхала поліція", - додав він.
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Поворознюк заявив, що з ним "все нормально":
"У порівнянні з тим, які поранення отримали мої друзі, зі мною все нормально. Футбол був, є і буде. Підприємства були, є і будуть. Будемо працювати".
Нагадаємо, вибух гранати стався 20 квітня. Поліція повідомляла, що в результаті вибуху загинув 58-річний чоловік, ще одна людина була госпіталізована з осколковими пораненнями.
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