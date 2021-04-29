УЄФА представив символічну збірну тижня найсильніших гравців Ліги чемпіонів.

УЄФА презентував команду тижня Ліги чемпіонів за результатами перших матчів півфіналу. У неї увійшли п'ять виконавців від "Манчестер Сіті" і по два представники ПСЖ, "Реала" та "Челсі".

Про це стало відомо з офіційної сторінки УЄФА в Twitter.

Англійський гранд "делегував" у цю збірну найбільше гравців. Окрім українця Олександра Зінченка туди також потрапили його одноклубники: Ріяд Махрез, Кевін де Брюйне, Едерсон й Ілкай Гюндоган.

Нагадаємо, що у першій сутичці півфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ 24-річний півзахисник збірної України віддав асист на де Брюйне. Це дозволило Олександру встановити приголомшливе досягнення.

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Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" у 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченка намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок Англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії та Суперкубок Англії.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У нинішньому сезоні Зінченко вже 16 разів виходив на поле в матчах АПЛ, а в лютому українець встановив рекорд "Ман Сіті".

Контракт українського футболіста з "містянами" діє до 2024 року.

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Автор: Артем Будрін