Підопічні Томаса Тухеля зробили вагому заявку на прохід у наступну стадію.

"Челсі" обіграв "Порту" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройшов в Іспанії. Номінальним господарем була португальська команда. Гості перемогли з рахунком 2:0.

Мейсон Маунт вивів "Челсі" вперед на 32-й хвилині після пасу Жоржинью. А на 85-й хвилині Бен Чілвелл закріпив перевагу і зробив рахунок 2:0.

"Порту" - "Челсі" - 0:2

Голи: Маунт, 32, Чілвелл, 85.

"Порту": Марчесін, Манафа, Консейсао, Мбемба, Пепе, Зайду, Груїч, Урібе, Корона, Отавіо, Марега, Діас.

"Челсі": Менді, Рюдігер, Крістенсен, Аспілікуета, Ковачич, Жоржинью, Чілвелл, Джеймс (Сілва, 80), Вернер (Пулішич, 65), Хаверц (Жиру, 65), Маунт (Канте, 80).

"Порту" - "Челсі": підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Бен Чілвелл (оцінка 8,0).

Матч-відповідь команди проведуть 13 квітня.

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Автор: Будрін Артем