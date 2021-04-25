Тібо Куртуа - один з найкращих в реалі в цьому сезоні / фото REUTERS
Мадридський "Реал" та лондонський "Челсі" 27 квітня проведуть перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Команди зіграють в Мадриді.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу "Реал" - "Челсі".
На думку букмекерів, "Реал" з незначною перевагою є фаворитом на вихід у фінал турніру. На те, що "вершкові" виявляться сильнішими за підсумками двох матчів, дається коефіцієнт 1,82, тоді як на прохід "Челсі" - 2,05.
Що стосується першої гри, то тут букмекери також віддають перевагу "Реалу". На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 2,35, на нічию, як і на перемогу "Челсі" - 3,25.
Реал - Челсі: перед матчем
- На попередніх стадіях плей-офф ЛЧ "Реал" вибив з боротьби "Аталанту" (1:0 і 3:1), а також пройшов "Ліверпуль" (3:1 і 0:0). "Челсі" вдалося пройти "Атлетіко" (1:0 і 2:0) і утримати перевагу в дуелі з "Порту" (2:0 і 0:1).
- "Реал" зіграє в півфіналі Ліги чемпіонів вперше з 2018 року і вперше після відходу Кріштіану Роналду. "Челсі" пробився до півфіналу ЛЧ вперше за дев'ять років, тоді як їх тренер Томас Тухель в минулому сезоні грав у фіналі з ПСЖ.
- Перед цією зустріччю "Реал" втратив очки в чемпіонаті Іспанії, зігравши внічию з "Бетісом" (0:0). А "Челсі" в АПЛ вдалося здобути надважливу перемогу над "Вест Хемом" з рахунком 1:0.
- Один проти одного "Реал" і "Челсі" в попередній раз грали ще в 1998 році. Тоді у фіналі Суперкубка УЄФА "сині" здобули перемогу з рахунком 1:0.
- Проти свого колишнього клубу може зіграти Еден Азар, який вже повернувся на поле після травми.
- Судити матч буде нідерландський рефері Данні Маккелі.
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