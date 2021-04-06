"Вершкові" залишились без основної пари центрбеків в ключовий момент сезону.

6 квітня відбудеться перша зустріч "Реала" і "Ліверпуля" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Команди зіграють в Мадриді. Початок - о 22:00.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

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Мадридська команда втратила чемпіона світу - Рафаеля Варана. Француз здав позитивний тест на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив офіційний сайт "Реалу".

Нагадаємо, що капітан "королівського" клубу Серхіо Рамос теж пропустить поєдинок. Основна пара центральних захисників команди Зінедіна Зідана Рамос - Варан опинилася в лазареті.

Нещодавно Зідан заявив, що Варан не покине влітку мадридську команду.

Реал - Ліверпуль: перед матчем

На попередній стадії турніру "Реал" вибив з боротьби "Аталанту" (1:0 і 3:1). "Ліверпуль" в 1/8 фіналу двічі обіграв "РБ Лейпциг" (2:0 і 2:0).

"Реал" і "Ліверпуль" один проти одного провели шість матчів - у кожної з команд на рахунку по три перемоги. Двічі вони зустрічалися у фіналах. У 1981 році у фіналі Кубка чемпіонів "Ліверпуль" переміг з рахунком 1:0, а у 2018-му "Реал" виграв у фіналі ЛЧ з рахунком 3:1.

Перед цим матчем обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Реал" переміг "Ейбар" з рахунком 2:0, а "Ліверпуль" розгромив "Арсенал" з рахунком 3:0.

Судити матч буде бригада арбітрів з Німеччини на чолі з Феліксом Брихом.

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Автор: Будрін Артем