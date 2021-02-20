Під керівництвом Томаса Тухеля "Челсі" ще жодного разу не програв.

В рамках 25-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Саутгемптон" на своєму полі розписав мирову з "Челсі".

Господарі бадьоро почали зустріч і на 33-й хвилині це вилилося в забитий м'яч. Постарався хавбек Такумі Мінаміно, який орендований у "Ліверпуля".

За лондонську команду єдиний гол забив півзахисник "Челсі" Мейсон Маунт з пенальті у другому таймі.

Підопічні австрійського тренера Ральфа Хайзенхютля залишаються на 13-му місці в турнірній таблиці. Австрійського тренера прозвали "альпійський Клопп" через схожу зовнішність з Юргеном Клоппом та подібним стилем гри, зав'язаним навколо пресингу.

"Саутгемптон" - "Челсі" - 1:1

Голи: Мінаміно, 33 - Маунт, 54

"Саутгемптон": Маккарті, Беднарек, Салісу, Вестергор, Бертранд, Дженепо, Уорд-Прауз, Ромеу, Мінаміно (Телла, 76), Інгз (Че Адамс, 85), Редмонд (Нлундулу, 90+4)

"Челсі": Менді, Аспілікуета, Зума, Рюдігер, Джеймс, Канте, Ковачич (Жоржиньо, 76), Алонсо, Маунт, Вернер, Абрахам (Хадсон-Одої, 46 – Зієш, 76, зворотна заміна)

Нагадаємо, що вже 23 лютого "Челсі" проведе гостьовий матч в 1/8 Ліги чемпіонів проти мадридського "Атлетіко".

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АПЛ: положення команд

У трійці лідерів "Лестер" (46 очок), "Манчестер Юнайтед" (46), який раніше розгромив суперника з рахунком 9:0, та "Манчестер Сіті" (56).

Після 25-го туру "Челсі" піднявся на четверте місце. У "синіх" - 43 очки.

У "Вест Хема" Андрія Ярмоленка, який обіймає п'яту сходинку, 42 очки.

"Саутгемптон" на 13-й позиції з 30 очками.

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Автор: Будрін Артем