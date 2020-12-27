Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про трансферні плани "гірників".
Про це він сказав в інтерв'ю Shakhtar TV.
"Що стосується придбань, то ми вже думаємо про деякі позиції в це трансферне вікно. Хочу сказати тільки одне: це не центральні захисники і не нападник - маю на увазі "9-й" номер. Потрібно не забувати, що є ліміт на легіонерів. Якщо говорити про українців, то сьогодні в українському чемпіонаті ми не бачимо, хто міг би бути сильнішим за наших хлопців. Якщо говорити про Європу, то згадуємо пункт А - ліміт на легіонерів", - сказав Палкін.
Він підкреслив, що в обороні у "Шахтаря" розкрився Вітао, а також є молодий Валерій Бондар і "молодий, але досвідчений" Микола Матвієнко.
Читайте такожУ Шахтарі озвучили гучну мету на Лігу Європи
"Ми віримо в наших хлопців, що вони будуть рости від матчу до матчу. Тому питання закрите", - сказав Палкін.
Що стосується центрального нападника, то Палкін нагадав, що у "Шахтаря" є Жуніор Мораєс і Дентіньо, які "виходять і дають результат".
"Також є Фернандо, Сікан, В'юнник. Ми віримо в них. Якщо ми сьогодні вийдемо на ринок, щоб купити іноземця, то будемо повинні закрити дорогу цим хлопцям. А це неправильна стратегія. Ми хочемо приймати такі рішення, які приведуть до розвитку команди. Ми повинні дати знати цим хлопцям, що віримо в них і чекаємо. Ми бачимо в них перспективу", - додав гендиректор"Шахтаря".
"Шахтар": трансферні новини
- Один з лідерів Шахтаря Тайсон зробив заяву про своє майбутнє
- Трансфер футболіста Шахтаря Коваленка в італійський клуб: з'явилися нові подробиці
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram