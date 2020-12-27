Сергій Палкін заявив, що "гірники" не купуватимуть центрального захисника і нападника.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про трансферні плани "гірників".

Про це він сказав в інтерв'ю Shakhtar TV.

"Що стосується придбань, то ми вже думаємо про деякі позиції в це трансферне вікно. Хочу сказати тільки одне: це не центральні захисники і не нападник - маю на увазі "9-й" номер. Потрібно не забувати, що є ліміт на легіонерів. Якщо говорити про українців, то сьогодні в українському чемпіонаті ми не бачимо, хто міг би бути сильнішим за наших хлопців. Якщо говорити про Європу, то згадуємо пункт А - ліміт на легіонерів", - сказав Палкін.

Він підкреслив, що в обороні у "Шахтаря" розкрився Вітао, а також є молодий Валерій Бондар і "молодий, але досвідчений" Микола Матвієнко.

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"Ми віримо в наших хлопців, що вони будуть рости від матчу до матчу. Тому питання закрите", - сказав Палкін.

Що стосується центрального нападника, то Палкін нагадав, що у "Шахтаря" є Жуніор Мораєс і Дентіньо, які "виходять і дають результат".

"Також є Фернандо, Сікан, В'юнник. Ми віримо в них. Якщо ми сьогодні вийдемо на ринок, щоб купити іноземця, то будемо повинні закрити дорогу цим хлопцям. А це неправильна стратегія. Ми хочемо приймати такі рішення, які приведуть до розвитку команди. Ми повинні дати знати цим хлопцям, що віримо в них і чекаємо. Ми бачимо в них перспективу", - додав гендиректор"Шахтаря".

"Шахтар": трансферні новини

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Автор: Антон Дудар