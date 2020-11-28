Наставник української збірної вважає рішення УЄФА порушенням фейр-плей.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думками щодо технічної поразки для збірної України за матч Ліги націй проти Швейцарії.

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Фахівець висловився в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

"Дійсно, дуже важко, тому що є таке поняття, як фейр-плей. Результат матчу повинен визначатися на полі. На жаль, ми опинилися в такій ситуації і було прийнято таке рішення. Я не збираюся його обговорювати, правильне воно чи ні. Є органи, які повинні займатися цим", - сказав Шевченко.

Тренер додав, що у збірної України були футболісти, щоб вийти на поле:

"Я, як колишній гравець, тренер національної команди, футбольна людина, вважаю, що такі матчі повинні вирішуватися на полі. Збірна України була готова до цього. Команда приїхала тим складом, який ми могли зібрати на той момент.

У нас були негативні тести у більшості гравців. Їх було достатньо, щоб провести матч".

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Автор: Данило Слесь