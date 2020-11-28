Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думками щодо технічної поразки для збірної України за матч Ліги націй проти Швейцарії.
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Фахівець висловився в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".
"Дійсно, дуже важко, тому що є таке поняття, як фейр-плей. Результат матчу повинен визначатися на полі. На жаль, ми опинилися в такій ситуації і було прийнято таке рішення. Я не збираюся його обговорювати, правильне воно чи ні. Є органи, які повинні займатися цим", - сказав Шевченко.
Тренер додав, що у збірної України були футболісти, щоб вийти на поле:
"Я, як колишній гравець, тренер національної команди, футбольна людина, вважаю, що такі матчі повинні вирішуватися на полі. Збірна України була готова до цього. Команда приїхала тим складом, який ми могли зібрати на той момент.
У нас були негативні тести у більшості гравців. Їх було достатньо, щоб провести матч".
Технічна поразка збірної України: головне
- Через декілька випадків коронавірусу у збірній України перед грою зі Швейцарією головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося. Привезти на гру іншу команду українська збірна не змогла.
- У підсумку матч Швейцарія-Україна був офіційно скасований.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу. Водночас у Швейцарії чекали на рішення УЄФА на свою користь.
- У збірній України заявили, що до делегації команди у Швейцарії ставилися "як до прокажених".
- 25 листопада УЄФА присудив технічну поразку збірній України.
- Ще до рішення УЄФА стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку. Після рішення в УАФ підтвердили, що звернуться до Спортивного арбітражного суду Лозанни.
- Матч Швейцарія - Україна був вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, оскільки в України було в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3. Тепер швейцарці вийшли на третє місце, а збірна України покинула елітний дивізіон турніру.
- Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував рішення УЄФА.
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