Подальший план дій повинен скласти УЄФА.

Матч 6-го туру групового етапу Ліги націй між збірними України та Швейцарії не відбудеться.

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Про це повідомляє УАФ.

"У зв'язку з компетентним рішенням Департаменту охорони здоров'я кантону Люцерн перевести на карантин всю делегацію національної команди України, матч Ліги націй Швейцарія - Україна не може відбутися", - говориться у повідомленні, яке отримала УАФ з УЄФА.

УЄФА, УАФ і Асоціація футболу Швейцарії були готові до проведення матчу, але місцева влада наклала заборону.

Подальший план дій щодо турнірній ситуації повинен оголосити УЄФА.

Варто відзначити, що збірна України може отримати технічну поразку. У такому випадку команда Андрія Шевченка покине елітний дивізіон Ліги націй, посівши останнє місце в групі D.

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Автор: Данило Слесь