Матч 6-го туру групового етапу Ліги націй між збірними України та Швейцарії не відбудеться.
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Про це повідомляє УАФ.
"У зв'язку з компетентним рішенням Департаменту охорони здоров'я кантону Люцерн перевести на карантин всю делегацію національної команди України, матч Ліги націй Швейцарія - Україна не може відбутися", - говориться у повідомленні, яке отримала УАФ з УЄФА.
УЄФА, УАФ і Асоціація футболу Швейцарії були готові до проведення матчу, але місцева влада наклала заборону.
Подальший план дій щодо турнірній ситуації повинен оголосити УЄФА.
Варто відзначити, що збірна України може отримати технічну поразку. У такому випадку команда Андрія Шевченка покине елітний дивізіон Ліги націй, посівши останнє місце в групі D.
Швейцарія - Україна: хронологія подій
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений в тестах польових гравців Едуарда Соболя і Євгенія Макаренко, а також воротаря Дмитра Різника.
- Увечері 16 листопада збірна України здала нові тести на коронавірус.
- Вранці 17 листопада були отримані результати - у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною щодо проведення поєдинку, але зробити цього не вдалося.
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