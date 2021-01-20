Андрій Павелко вважає, що шанси "дуже великі".

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував майбутній розгляд апеляції в Спортивному арбітражному суді Лозанни у справі про технічну поразку для збірної України за матч зі Швейцарією.

Слова Павелка наводить сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

Він висловив упевненість в тому, що збірна України зробила все можливе, щоб матч зі Швейцарією відбувся, а також заявив, що у УАФ є високі шанси виграти апеляцію:

"Наше завдання - повернути в спортивне русло це питання. Не можу зараз розкривати багато наших юридичних моментів, але шанси дуже великі".

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"Не тільки прецедент "Ювентуса" та "Наполі", але й інші приклади в історії футболу при пандемії дають непогані шанси. Над кейсом працює група юристів міжнародників зі Швейцарії, Іспанії, США та України. Упевнений, що ми залучимо всі наші доводи, вони у нас готові. Можу сказати вболівальникам, що наша позиція сильна і впевнена", - підкреслив Павелко.

Раніше стало відомо, що апеляція УАФ буде розглянута 16 лютого.

Технічна поразка збірної України: головне

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Автор: Антон Дудар