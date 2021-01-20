Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував майбутній розгляд апеляції в Спортивному арбітражному суді Лозанни у справі про технічну поразку для збірної України за матч зі Швейцарією.
Слова Павелка наводить сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".
Він висловив упевненість в тому, що збірна України зробила все можливе, щоб матч зі Швейцарією відбувся, а також заявив, що у УАФ є високі шанси виграти апеляцію:
"Наше завдання - повернути в спортивне русло це питання. Не можу зараз розкривати багато наших юридичних моментів, але шанси дуже великі".
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"Не тільки прецедент "Ювентуса" та "Наполі", але й інші приклади в історії футболу при пандемії дають непогані шанси. Над кейсом працює група юристів міжнародників зі Швейцарії, Іспанії, США та України. Упевнений, що ми залучимо всі наші доводи, вони у нас готові. Можу сказати вболівальникам, що наша позиція сильна і впевнена", - підкреслив Павелко.
Раніше стало відомо, що апеляція УАФ буде розглянута 16 лютого.
Технічна поразка збірної України: головне
- Через декілька випадків коронавірусу у збірній України перед грою зі Швейцарією головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося. Привезти на гру іншу команду українська збірна не змогла.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу. Водночас у Швейцарії чекали рішення УЄФА на свою користь.
- У збірній України заявили, що до делегації команди в Швейцарії ставилися "як до прокажених".
- 25 листопада УЄФА присудив технічну поразку збірній України.
- Матч Швейцарія - Україна був вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, так як в України було в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3. Тепер швейцарці вийшли на третє місце, а збірна України покинула елітний дивізіон турніру.
- Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував рішення УЄФА.
- Стала відома причина, через яку технічну поразку за матч присудили збірній України.
- 9 грудня стало відомо, що УАФ подала апеляцію в Лозанну.
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