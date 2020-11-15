Головний тренер збірної України Андрій Шевченко додатково викликав трьох футболістів для підготовки до матчу шостого туру групового етапу Ліги націй проти Швейцарії.
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Про це повідомляє прес-служба УАФ.
До головною командою країни приєднаються півзахисники Олександр Назаренко, Сергій Булеца (обидва - "Дніпро-1") і Георгій Судаков ("Шахтар"). Всі вони перебували в розташуванні молодіжної збірної України U-21.
Перед вильотом до Швейцарії футболісти здадуть тести на коронавірус. Їх прибуття очікується ввечері 16 листопада.
Всі троє гравців отримали дебютні виклики до збірної України. Вони покликані компенсувати втрати команди - через коронавірус ще перед матчем з Німеччиною вибули Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко та Андрій Ярмоленко.
Швейцарія - Україна: перед матчем
- Матч Швейцарія - Україна відбудеться в Люцерні 17 листопада. Початок - о 21.45.
- За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок.
Німеччина лідирує з 9 очками в активі, у Іспанії - 8 пунктів. Швейцарія відстає від України на три очки.
Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B. Навіть математичних шансів на вихід до плей-офф у збірної України вже немає.
- У першому турі групового етапу Україна приймала Швейцарію і здобула перемогу з рахунком 2:1.
- У п'ятому турі Україна поступилася Німеччині, а швейцарці зіграли внічию з Іспанією.
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