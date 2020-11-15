Тренерський штаб вирішив поповнити склад перед матчем зі Швейцарією.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко додатково викликав трьох футболістів для підготовки до матчу шостого туру групового етапу Ліги націй проти Швейцарії.

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Про це повідомляє прес-служба УАФ.

До головною командою країни приєднаються півзахисники Олександр Назаренко, Сергій Булеца (обидва - "Дніпро-1") і Георгій Судаков ("Шахтар"). Всі вони перебували в розташуванні молодіжної збірної України U-21.

Перед вильотом до Швейцарії футболісти здадуть тести на коронавірус. Їх прибуття очікується ввечері 16 листопада.

Всі троє гравців отримали дебютні виклики до збірної України. Вони покликані компенсувати втрати команди - через коронавірус ще перед матчем з Німеччиною вибули Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко та Андрій Ярмоленко.

Швейцарія - Україна: перед матчем

Матч Швейцарія - Україна відбудеться в Люцерні 17 листопада. Початок - о 21.45.

За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок.

Німеччина лідирує з 9 очками в активі, у Іспанії - 8 пунктів. Швейцарія відстає від України на три очки.

Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B. Навіть математичних шансів на вихід до плей-офф у збірної України вже немає.

У першому турі групового етапу Україна приймала Швейцарію і здобула перемогу з рахунком 2:1.

У п'ятому турі Україна поступилася Німеччині, а швейцарці зіграли внічию з Іспанією.

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Автор: Данило Слесь