Віктор Коваленко використовував одразу всі засоби захисту, коли летів додому.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко повернувся в Україну з Німеччини, де перебував у розташуванні збірної.

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Про це повідомляє УАФ.

Коваленко став одним з чотирьох футболістів, які здали позитивні тести на коронавірус перед матчем Ліги націй проти Німеччини (1:3). Також COVID-19 підтвердився у Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова та Сергія Сидорчука. Крім того, заразився і менеджер збірної Вадим Комардін.

Циганков, Сидорчук І Комардін полетіли до Києва на спеціальному чартері, який організувало "Динамо". Ярмоленко відправився в Лондон, а питання його повернення взяв на себе клуб українця "Вест Хем".

Коваленко летів в Україну на літаку, який замовила Українська асоціація футболу.

Футболіст "Шахтаря" піднявся на борт в захисному костюмі, масці та рукавичках.

Збірна України в Лізі націй: головне

Матч відбувався в Лейпцигу і став п'ятим у групі для збірної України.

Гру заключного туру Ліги націй українці проведуть 17 листопада на виїзді проти Швейцарії.

За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок.

Німеччина лідирує з 9 очками в активі, у Іспанії - 8 пунктів. Швейцарія відстає від України на три очки.

Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B. Навіть математичних шансів на вихід до плей-офф у збірної України вже немає.

Андрій Шевченко виділив позитивні моменти з поразки від Німеччини.

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Автор: Данило Слесь