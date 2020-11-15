Півзахисник донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко повернувся в Україну з Німеччини, де перебував у розташуванні збірної.
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Про це повідомляє УАФ.
Коваленко став одним з чотирьох футболістів, які здали позитивні тести на коронавірус перед матчем Ліги націй проти Німеччини (1:3). Також COVID-19 підтвердився у Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова та Сергія Сидорчука. Крім того, заразився і менеджер збірної Вадим Комардін.
Циганков, Сидорчук І Комардін полетіли до Києва на спеціальному чартері, який організувало "Динамо". Ярмоленко відправився в Лондон, а питання його повернення взяв на себе клуб українця "Вест Хем".
Коваленко летів в Україну на літаку, який замовила Українська асоціація футболу.
Футболіст "Шахтаря" піднявся на борт в захисному костюмі, масці та рукавичках.
Збірна України в Лізі націй: головне
- Матч відбувався в Лейпцигу і став п'ятим у групі для збірної України.
- Гру заключного туру Ліги націй українці проведуть 17 листопада на виїзді проти Швейцарії.
- За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок.
Німеччина лідирує з 9 очками в активі, у Іспанії - 8 пунктів. Швейцарія відстає від України на три очки.
Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B. Навіть математичних шансів на вихід до плей-офф у збірної України вже немає.
- Андрій Шевченко виділив позитивні моменти з поразки від Німеччини.
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