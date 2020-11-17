Матч мав відбутися в Люцерні / фото football.ch

Керівництво Української Асоціації футболу планує подати протест, якщо матч Ліги націй Швейцарія - Україна не буде зіграний в інший день, а "жовто-синім" при цьому зарахують технічну поразку.

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Про це повідомляє Sport Arena.

Українська збірна теоретично може отримати технічну поразку, якщо УЄФА не вдасться домовитися з владою Швейцарії про проведення гри в іншому кантоні країни в найближчі два дні або ж заміни всіх гравців, поміщених на карантин, іншими футболістами. Ще одним варіантом є перенесення матчу на більш пізній термін.

Відзначимо, що збірна України була готова зіграти матч, так як в її розпорядженні була необхідна мінімальна кількість здорових гравців (13). Швейцарська Асоціація футболу також давала згоду на проведення матчу. 

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Автор: Антон Дудар