Українська асоціація футболу не буде миритися з таким рішенням.

Керівництво Української Асоціації футболу планує подати протест, якщо матч Ліги націй Швейцарія - Україна не буде зіграний в інший день, а "жовто-синім" при цьому зарахують технічну поразку.

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Про це повідомляє Sport Arena.

Українська збірна теоретично може отримати технічну поразку, якщо УЄФА не вдасться домовитися з владою Швейцарії про проведення гри в іншому кантоні країни в найближчі два дні або ж заміни всіх гравців, поміщених на карантин, іншими футболістами. Ще одним варіантом є перенесення матчу на більш пізній термін.

Відзначимо, що збірна України була готова зіграти матч, так як в її розпорядженні була необхідна мінімальна кількість здорових гравців (13). Швейцарська Асоціація футболу також давала згоду на проведення матчу.

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Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, а також воротаря Дмитра Різника.

Увечері 16 листопада збірна України здала нові тести на коронавірус. Вранці 17 листопада були отримані результати - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.

Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.

Рішення про подальшу долю поєдинку прийматиме УЄФА.

Матч Швейцарія - Україна є вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А. Перед останнім туром в України в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3.

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Автор: Антон Дудар