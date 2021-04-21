Всі англійські команди, які представляють так звану Big-6, оголосили про вихід з турніру.
Про це вони повідомили на своїх офіційних сайтах.
Першим клубом, який зробив відповідну заяву, був "Манчестер Сіті". А останнім оголосив про своє рішення "Челсі". "Тоттенгем", "Арсенал", "Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед" також солідарні з колегами по АПЛ.
На додачу, команди принесли свої вибачення фанатам.
Організатори Суперліги вже відреагували на втрату англійських клубів: вони поставили проект на паузу і підкреслили, що від його реалізації не відмовляються.
Про це повідомляється у Twitter.
"Суперліга Європи переконана, що поточний стан справ в європейському футболі вимагає змін. Попри відхід англійських клубів, які були змушені піти на це під тиском, ми впевнені, що наші пропозиції повністю відповідають законам і нормам Європи, що і було підтверджено рішенням суду про захист Суперліги від дій третіх сторін".
"В обставинах, що склалися ми приймемо належні заходи щодо перетворення проєкту, не відмовляючись від наших цілей подарувати вболівальникам найкращий досвід і водночас збільшити солідарні виплати всій футбольній спільноті", - сказано в заяві.
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Створення Суперліги: що відомо
- 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".
- Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).
- Главою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.
- Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.
- УЄФА категорично проти створення Суперліги і вже пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги.
- Клуби Суперліги пригрозили судом у відповідь на потенційні санкції.
- Президент УЄФА Александер Чеферін вже встиг попередити гравців, що за участь у Суперлізі буде заборона грати за національні збірні, а також підкреслив, що "ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу".
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