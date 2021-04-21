Англійські команди відмовилися від участі в проекті.

Всі англійські команди, які представляють так звану Big-6, оголосили про вихід з турніру.

Про це вони повідомили на своїх офіційних сайтах.

Першим клубом, який зробив відповідну заяву, був "Манчестер Сіті". А останнім оголосив про своє рішення "Челсі". "Тоттенгем", "Арсенал", "Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед" також солідарні з колегами по АПЛ.

На додачу, команди принесли свої вибачення фанатам.

Організатори Суперліги вже відреагували на втрату англійських клубів: вони поставили проект на паузу і підкреслили, що від його реалізації не відмовляються.

Про це повідомляється у Twitter.

"Суперліга Європи переконана, що поточний стан справ в європейському футболі вимагає змін. Попри відхід англійських клубів, які були змушені піти на це під тиском, ми впевнені, що наші пропозиції повністю відповідають законам і нормам Європи, що і було підтверджено рішенням суду про захист Суперліги від дій третіх сторін".

"В обставинах, що склалися ми приймемо належні заходи щодо перетворення проєкту, не відмовляючись від наших цілей подарувати вболівальникам найкращий досвід і водночас збільшити солідарні виплати всій футбольній спільноті", - сказано в заяві.

Читайте такожЕкстрене засідання: лідер Ліверпуля скликав раду капітанів клубів АПЛ

Створення Суперліги: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін