Мюнхенський клуб планує залишатися в Лізі чемпіонів.

Чинний переможець Ліги чемпіонів "Баварія" відмовилася приєднатися до створеної топ-клубами Суперліги Європи.

Про це повідомляється на офіційному сайті німецького клубу.

Голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге заявив:

"Баварія" не брала участі в плануванні Суперліги. Переконані, що нинішня статика у футболі - це серйозна основа. "Баварія" вітає реформи Ліги чемпіонів, тому що ми вважаємо, що вони є правильним кроком для розвитку європейського футболу. Модифікований попередній раунд сприятиме посиленню напруженості та емоційності змагань".

Румменігге також висловив думку, що Суперліга не вирішить фінансові проблеми європейських клубів, викликані коронавірусом.

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"Швидше, всі європейські клуби повинні солідарно працювати над забезпеченням раціональності в структурі витрат, особливо зарплат футболістів і гонорарів агентів по відношенню до доходів" - додав він.

Нагадаємо, приєднатися до Суперліги також відмовилися "Боруссія" Дортмунд і ПСЖ.

Створення Суперліги: що відомо

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Автор: Антон Дудар