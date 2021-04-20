Чинний переможець Ліги чемпіонів "Баварія" відмовилася приєднатися до створеної топ-клубами Суперліги Європи.
Про це повідомляється на офіційному сайті німецького клубу.
Голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге заявив:
"Баварія" не брала участі в плануванні Суперліги. Переконані, що нинішня статика у футболі - це серйозна основа. "Баварія" вітає реформи Ліги чемпіонів, тому що ми вважаємо, що вони є правильним кроком для розвитку європейського футболу. Модифікований попередній раунд сприятиме посиленню напруженості та емоційності змагань".
Румменігге також висловив думку, що Суперліга не вирішить фінансові проблеми європейських клубів, викликані коронавірусом.
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"Швидше, всі європейські клуби повинні солідарно працювати над забезпеченням раціональності в структурі витрат, особливо зарплат футболістів і гонорарів агентів по відношенню до доходів" - додав він.
Нагадаємо, приєднатися до Суперліги також відмовилися "Боруссія" Дортмунд і ПСЖ.
Створення Суперліги: що відомо
- 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".
- Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).
- Главою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.
- Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.
- УЄФА категорично проти створення Суперліги і вже пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги.
- Клуби Суперліги пригрозили судом у відповідь на потенційні санкції.
- Президент УЄФА Александер Чеферін вже встиг попередити гравців, що за участь у Суперлізі буде заборона грати за національні збірні, а також підкреслив, що "ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу".
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