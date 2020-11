У матчі команд третього за силою дивізіону чемпіонату Румунії "Штіїнца Мірослава" і "Паскані" один з гравців забив ефектний гол п'ятою в падінні через себе.

"Ударом скорпіона" відзначився 22-річний півзахисник "Штіїнци" Роберт Асавоаї, який замкнув навіс з лівого флангу.

Забитий м'яч звернув на себе увагу головних спортивних ЗМІ Румунії, які вважають його реальним претендентом на звання найкращого гола сезону.

Матч завершився перемогою "Штіїнци" з рахунком 4:0.

