Роберт Асавоаї забив неймовірний гол / фото the18.com
У матчі команд третього за силою дивізіону чемпіонату Румунії "Штіїнца Мірослава" і "Паскані" один з гравців забив ефектний гол п'ятою в падінні через себе.
"Ударом скорпіона" відзначився 22-річний півзахисник "Штіїнци" Роберт Асавоаї, який замкнув навіс з лівого флангу.
Забитий м'яч звернув на себе увагу головних спортивних ЗМІ Румунії, які вважають його реальним претендентом на звання найкращого гола сезону.
Матч завершився перемогою "Штіїнци" з рахунком 4:0.
Robert Asăvoaei, remember the name— COPA90 (@Copa90) November 19, 2020
Just wait for it....🦂pic.twitter.com/wCHQLvv8gz
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