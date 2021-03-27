Руслан Малиновський - один з лідерів української збірної / фото REUTERS
28 березня збірна України у другому турі кваліфікації ЧС-2022 зіграє проти збірної Фінляндії. Матч пройде на "Олімпійському" в Києві.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Україна - Фінляндія.
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Україна - Фінляндія: де дивитися матч онлайн
У прямому ефірі матч можна буде подивитися на телеканалі "Україна".
Також трансляція буде доступна на телеканалі "Футбол 1".
Матч розпочнеться о 21.45.
Україна - Фінляндія: перед матчем
- "Жовто-блакитна" збірна успішно розпочала відбір на ЧС-2022, зігравши на виїзді з французами внічию і набравши своє перше очко в скарбничку.
- Фінляндія теж почала кваліфікацію позитивно. Скандинавська команда змогла відігратися з 0:1 проти Боснії і Герцеговини і вирвати нічию в домашньому поєдинку. Це все сталося зусиллями 30-річного нападника Теему Пуккі, який "вколотив" боснійцям дубль.
- Тренерський штаб українців не зможе розраховувати на Тараса Степаненка, Артема Бєсєдіна та Віктора Циганкова, які перебувають у лазареті. З великою ймовірністю Андрій Ярмоленко теж не встигне залікувати свою травму.
- Матч судитиме румунський арбітр Іштван Ковач. При ньому збірна України раніше в 2014 році обіграла Молдову в контрольному матчі (1:0).
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