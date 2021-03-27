Україна - Фінляндія: де дивитися матч кваліфікації ЧС-2022

Збірна України проведе свій другий матч у відборі на світову першість.

28 березня збірна України у другому турі кваліфікації ЧС-2022 зіграє проти збірної Фінляндії. Матч пройде на "Олімпійському" в Києві. УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Україна - Фінляндія. Читайте такожУкраїна - Фінляндія: прогноз букмекерів на матч кваліфікації до ЧС-2022 Україна - Фінляндія: де дивитися матч онлайн У прямому ефірі матч можна буде подивитися на телеканалі "Україна". Також трансляція буде доступна на телеканалі "Футбол 1". Матч розпочнеться о 21.45. Україна - Фінляндія: перед матчем "Жовто-блакитна" збірна успішно розпочала відбір на ЧС-2022, зігравши на виїзді з французами внічию і набравши своє перше очко в скарбничку.

Фінляндія теж почала кваліфікацію позитивно. Скандинавська команда змогла відігратися з 0:1 проти Боснії і Герцеговини і вирвати нічию в домашньому поєдинку. Це все сталося зусиллями 30-річного нападника Теему Пуккі, який "вколотив" боснійцям дубль.

Тренерський штаб українців не зможе розраховувати на Тараса Степаненка, Артема Бєсєдіна та Віктора Циганкова, які перебувають у лазареті. З великою ймовірністю Андрій Ярмоленко теж не встигне залікувати свою травму.

Матч судитиме румунський арбітр Іштван Ковач. При ньому збірна України раніше в 2014 році обіграла Молдову в контрольному матчі (1:0). Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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