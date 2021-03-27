Руслан Малиновський - один з лідерів української збірної / фото REUTERS

28 березня збірна України у другому турі кваліфікації ЧС-2022 зіграє проти збірної Фінляндії. Матч пройде на "Олімпійському" в Києві.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Україна - Фінляндія.

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Україна - Фінляндія: де дивитися матч онлайн

У прямому ефірі матч можна буде подивитися на телеканалі "Україна".

Також трансляція буде доступна на телеканалі "Футбол 1".

Матч розпочнеться о 21.45.

Україна - Фінляндія: перед матчем

  • "Жовто-блакитна" збірна успішно розпочала відбір на ЧС-2022, зігравши на виїзді з французами внічию і набравши своє перше очко в скарбничку.
  • Фінляндія теж почала кваліфікацію позитивно. Скандинавська команда змогла відігратися з 0:1 проти Боснії і Герцеговини і вирвати нічию в домашньому поєдинку. Це все сталося зусиллями 30-річного нападника Теему Пуккі, який "вколотив" боснійцям дубль. 
  • Тренерський штаб українців не зможе розраховувати на Тараса Степаненка, Артема Бєсєдіна та Віктора Циганкова, які перебувають у лазареті. З великою ймовірністю Андрій Ярмоленко теж не встигне залікувати свою травму.
  • Матч судитиме румунський арбітр Іштван Ковач. При ньому збірна України раніше в 2014 році обіграла Молдову в контрольному матчі (1:0).

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Автор: Антон Дудар