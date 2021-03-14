"Колос" забив по два рази в кожному з таймів.

В рамках 18-го туру чемпіонату України зустрічалися "Маріуполь" і "Колос". Матч був номінально виїзним для "Колоса", але пройшов у Ковалівці.

Зустріч завершилася розгромною перемогою команди Руслана Костишина.

Читайте такожДинамо в неймовірно напруженій серії пенальті пройшло Колос у Кубку України (відео)"Колос" набрав 26 очок і займає шосте місце в таблиці УПЛ. У "Маріуполя" - 17 очок і десята позиція.

"Маріуполь" - "Колос" - 1:4

Голи: Бондаренко, 45+1 - Чурко, 5, Костишин, 29, Новак, 48, Лисенко, 61

"Маріуполь": Кудрик, Стасюк (Драмбаєв, 51), Мампассі, Чоботенко, Меличенко (Кірюханцев, 67), Чех, Мішньов, Топалов (Очеретько, 51), Бондаренко, Горбунов (Кащук, 46), Кулаков

"Колос": Кучерук, Золотов, Петров, Новак, Чорноморець, Задоя, Оріховський (Мілько, 56), Антюх, Чурко (Задоя, 40), Костишин (Ісаєнко, 73), Лисенко (Нгамба, 73)

Попередження: Кулаков, Чоботенко - Нгамба, Антюх, Золотов

Відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Українська Прем'єр-ліга: 18-й тур

18-й тур чемпіонату України проходить 13-14 березня: де і коли дивитися матчі.

13 березня пройшли два стартових матчі: "Інгулець" виграв у "Миная", а "Дніпро-1" здолав "Ворсклу".

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Автор: Антон Дудар