УПЛ опублікувала календар трьох турів / upl.ua

Українська Прем'єр-ліга затвердила час початку матчів 14, 15 і 16 турів.

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, чемпіонат України відновиться 13 лютого.

14-й тур

Субота, 13 лютого

14.00. "Минай" - "Львів"

14.00. "Зоря" - "Десна"

17.00. "Колос" - "Шахтар"

17.00. "Динамо" - "Олімпік"

Неділя, 14 лютого

14.00. "Маріуполь" - "Олександрія"

17.00. "Рух" - "Ворскла"

17.00. "Дніпро-1" - "Інгулець"

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15-й тур

П'ятниця, 19 лютого

19.00. "Олімпік" - "Дніпро-1"

Субота, 20 лютого

14.00. "Маріуполь" - "Зоря"

17.00. "Олександрія" - "Минай"

19.30. "Львів" - "Колос"

Неділя, 21 лютого

14.00. "Інгулець" - "Ворскла"

17.00. "Шахтар" - "Рух"

19.30. "Десна" - "Динамо"

16-й тур

П'ятниця, 26 лютого

19.00. "Десна" - "Інгулець"

Субота, 27 лютого

14.00. "Маріуполь" - "Дніпро-1"

17.00. "Ворскла" - "Олександрія"

19.30. "Колос" - "Рух"

Неділя, 28 лютого

14.00. "Минай" - "Олімпік"

17.00. "Шахтар" - "Зоря"

19.30. "Львів" - "Динамо"

УПЛ: підсумки осінньої частини сезону

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Автор: Антон Дудар