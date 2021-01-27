УПЛ: опубліковано календар перших турів після відновлення сезону

Чемпіонат України відновиться 13 лютого - в цей день свої матчі проведуть "Динамо" і "Шахтар".

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