Українська Прем'єр-ліга затвердила час початку матчів 14, 15 і 16 турів.
Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, чемпіонат України відновиться 13 лютого.
14-й тур
Субота, 13 лютого
14.00. "Минай" - "Львів"
14.00. "Зоря" - "Десна"
17.00. "Колос" - "Шахтар"
17.00. "Динамо" - "Олімпік"
Неділя, 14 лютого
14.00. "Маріуполь" - "Олександрія"
17.00. "Рух" - "Ворскла"
17.00. "Дніпро-1" - "Інгулець"
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15-й тур
П'ятниця, 19 лютого
19.00. "Олімпік" - "Дніпро-1"
Субота, 20 лютого
14.00. "Маріуполь" - "Зоря"
17.00. "Олександрія" - "Минай"
19.30. "Львів" - "Колос"
Неділя, 21 лютого
14.00. "Інгулець" - "Ворскла"
17.00. "Шахтар" - "Рух"
19.30. "Десна" - "Динамо"
16-й тур
П'ятниця, 26 лютого
19.00. "Десна" - "Інгулець"
Субота, 27 лютого
14.00. "Маріуполь" - "Дніпро-1"
17.00. "Ворскла" - "Олександрія"
19.30. "Колос" - "Рух"
Неділя, 28 лютого
14.00. "Минай" - "Олімпік"
17.00. "Шахтар" - "Зоря"
19.30. "Львів" - "Динамо"
УПЛ: підсумки осінньої частини сезону
- УПЛ пішла на перерву 13 грудня - в цей день були зіграні останні матчі 13-го туру.
- Після першого кола у таблиці лідирує "Динамо", яке випереджає "Шахтар" на 1 очко. У зоні вильоту йде "Дніпро-1".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді і півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку яких по 8 голів.
УПЛ назвала найкращого тренера за підсумками 2020 року, а також найкращого гравця минулого року.
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