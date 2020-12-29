Футболісти та тренери чемпіонату України обрали найкращого гравця 2020 року.

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков визнаний найкращим гравцем української Прем'єр-ліги в 2020 році.

Циганков названий найкращим за підсумками опитування тренерів і футболістів з усіх команд УПЛ, яке провела "Команда №1".

В рамках референдуму опитувалися по 15 футболістів і головний тренер кожного клубу УПЛ. Кожен з них називав свою трійку найкращих.

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За підсумками опитування Циганков набрав 197 очок (29% від максимального числа). На перше місце гравця "Динамо" поставили 39 осіб, на друге - 28, на третє - 24.

Друге місце за підсумками голосування посів минулорічний переможець - півзахисник "Шахтаря" Тайсон (112 очок), а третє - нападник "Олімпіка" Шахаб Захеді (91).

УПЛ: підсумки осінньої частини сезону

УПЛ пішла на перерву 13 грудня - в цей день були зіграні останні матчі 13-го туру.

Після першого кола у таблиці лідирує "Динамо", яке випереджає "Шахтар". У зоні вильоту йде "Дніпро-1".

Гонку бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді і півзахисник" Динамо" Віктор Циганков, на рахунку яких по 8 голів.

Після зимової паузи чемпіонат відновиться 13 лютого.

УПЛ назвала найкращого тренера за підсумками 2020 року.

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Автор: Антон Дудар