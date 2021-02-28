"Шахтар" програв "Зорі", а "Динамо" зміцнило своє лідерство.

З 26 по 28 лютого пройшли матчі 16-го туру Української Прем'єр-Ліги.

У центральному матчі туру "Зоря" перемогла "Шахтар", забивши гол у меншості на останніх секундах. "Динамо" розгромило "Львів" і збільшило відрив від "гірників".

Результати матчів

"Десна" - "Інгулець" - 3:0

Голи: Тотовицький, 34, Гітченко, 57, Єрмаков, 83

"Маріуполь" - "Дніпро-1" - 2:2

Голи: Меліченко, 35, Кулаков, 87 - Дуглас, 13, Довбик, 61 (з пенальті)

"Ворскла" - "Олександрія" - 3:1

Голи: Кулач 39, 77 (з пенальті), Тілль 70 - Вантух, 55

"Колос" - "Рух" - 1:2

Голи: Мисак, 35 (автогол) - Кондраков, 48, Кухаревич, 96

"Минай" - "Олімпік" - 2:1

Голи: Нурієв, 13 (з пенальті), 45+2 (з пенальті) - Нкенг, 21

"Шахтар" - "Зоря" - 0:1

Гол: Іванисеня, 90+4

"Львів" - "Динамо" - 1:4

Голи: Нич, 69 - Бесєдін, 1, Циганков, 36 (з пенальті), Кендзьора, 52, Леднєв, 90

Турнірна таблиця

Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі

Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.

Матчі першого кола "Львів" - "Минай" та "Олімпік"- "Зоря" були перенесені через коронавірус.

Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар