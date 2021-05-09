Українська Прем'єр-ліга: результати завершального 26-го туру, підсумкова таблиця

"Ворскла" потіснила "Десну" з зони єврокубків, а "Зоря" другий рік поспіль завоювала бронзові медалі.

9 травня відбувся завершальний 26-й тур чемпіонату України з футболу. За підсумками цього туру "Ворскла" потрапила у зону єврокубків, а "Зоря" здобула третю перемогу поспіль та другий рік поспіль вдягнула на шиї бронзові медалі УПЛ. Результати матчів "Колос" - "Динамо" - 0:3 Голи: Гармаш, 45+1, Шапаренко, 57, Миколенко, 65 "Зоря" - "Олександрія" - 2:1 Голи: Гладкий, 63, Алефіренко, 73 - Вантух, 86 "Минай" - "Ворскла" - 1:2 Голи: Хахльов (7, з пенальті) - Кане, 14, Кулач (41, з пенальті) "Дніпро-1" - "Рух" - 1:1 Голи: Чуже, 60 - Кондраков, 90+6 (пенальті) "Львів" - "Олімпік" - 1:1 Голи: Ренанн, 27 - Хамелюк, 86 "Шахтар" - "Інгулець" - 1:0 Гол: Тете, 16 "Маріуполь" - "Десна" - 4:1 Голи: Очеретько, 61, Сікан, 63, 78, Бондаренко, 86 - Конопля, 44 Турнірна таблиця Українська Прем'єр-ліга: підсумки Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і тривав до 9 травня. Команди грали у два кола - вдома та на виїзді. Останній тур відбувся на тиждень раніше, чим було заплановано, в інтересах збірної.

Чемпіонат України проводився в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд.

Київське "Динамо" гарантувало собі чемпіонський титул ще за три тури до фінішу. За підсумками 25-го туру "Шахтар" забезпечив собі срібло, а "Зоря" - бронзу.

Також за підсумками 25-го туру стало відомо, що в Першу лігу вилетить "Минай".

"Колос" першим гарантував собі путівку в Лігу конференцій, а компанію йому там складе "Ворскла".

Гонку бомбардирів виграв форвард "Ворскли" Владислав Кулач - 15 голів. У півзахисника "Динамо" Віктора Циганкова на 3 голи менше і саме він був головним конкурентом 28-річного нападника полтавців за це почесне звання.

Одноособовим переможцем змагання найкращих асистентів став півзахисник "Шахтаря" Алан Патрік. У бразильця 8 асистів, а в найближчого його переслідувача на один менше - нав'язував боротьбу до останнього в цій номінації Олексій Гуцуляк з "Десни".

Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Артем Будрін

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