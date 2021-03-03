Третього березня відбувся перший матч 1/4 фіналу Кубка України між луганською "Зорею" та представником Першої ліги - рівненським "Вересом".
Зустріч пройшла в Луцьку на стадіоні "Авангард" і завершилася мінімальною перемогою луганського клубу з рахунком 1:2.
Зауважимо, що "Зоря" пропустила першою з пенальті, але потім переламала хід гри та зробила камбек. Спершу зрівняв рахунок хавбек збірної України Дмитро Іванісеня, а переможний м'яч записав у свій актив Владислав Кочергін.
Варто відзначити, що на початку другого тайму гол "Вереса" був помилково скасований - арбітри зафіксували офсайд.
На 76-й хвилині Панасенко Сергій залишив "Верес" у меншості, отримавши червону картку.
"Верес" - "Зоря" - 1:2
Голи: Шестаков, 18 (з пенальті) - Іванісеня, 25, Кочергін, 59
"Верес": Когут, Солдат, Гончаренко, Махньов, Пасіч, Панасенко, Немчанінов, Полюлях (Кучеров, 16), Дахновский (Сергійчук, 61), Шестаков, Гегедош
"Зоря": Васіль, Руфаті (Громов, 88) Абу Ханна, Кочергін, Іванісеня, Назарина, Циганікс (Ємець, 70), Юрченко, Шахаб, Кабаєв, Луньов (Хомченовський, 69)
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