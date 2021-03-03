Кубок України: Зоря здобула вольову перемогу та стала першим півфіналістом

Команда з Першої ліги закінчувала матч в меншості, а її гол у другому таймі не було зараховано.

Третього березня відбувся перший матч 1/4 фіналу Кубка України між луганською "Зорею" та представником Першої ліги - рівненським "Вересом". Зустріч пройшла в Луцьку на стадіоні "Авангард" і завершилася мінімальною перемогою луганського клубу з рахунком 1:2. Зауважимо, що "Зоря" пропустила першою з пенальті, але потім переламала хід гри та зробила камбек. Спершу зрівняв рахунок хавбек збірної України Дмитро Іванісеня, а переможний м'яч записав у свій актив Владислав Кочергін. Варто відзначити, що на початку другого тайму гол "Вереса" був помилково скасований - арбітри зафіксували офсайд. На 76-й хвилині Панасенко Сергій залишив "Верес" у меншості, отримавши червону картку. "Верес" - "Зоря" - 1:2 Голи: Шестаков, 18 (з пенальті) - Іванісеня, 25, Кочергін, 59 "Верес": Когут, Солдат, Гончаренко, Махньов, Пасіч, Панасенко, Немчанінов, Полюлях (Кучеров, 16), Дахновский (Сергійчук, 61), Шестаков, Гегедош "Зоря": Васіль, Руфаті (Громов, 88) Абу Ханна, Кочергін, Іванісеня, Назарина, Циганікс (Ємець, 70), Юрченко, Шахаб, Кабаєв, Луньов (Хомченовський, 69) Читайте також Кубок України з футболу: де дивитися матчі 1/4 фіналу Кубок України 2020-2021: що потрібно знати Кубок України 2020-2021 складається з семи етапів: два попередніх етапи, 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал.

Чемпіон України "Шахтар" і володар Кубку України 2019-2020 "Динамо", згідно з регламентом, стартують з чвертьфінальної стадії. Вони приєдналися до шести команд-переможниць 1/8 фіналу.

На всіх етапах команди проводять по одному матчу.

Чинним володарем трофею є київське "Динамо".

1/2 фіналу Кубку України заплановано на 21 квітня.

Фінал Кубка України-2020/21 відбудеться 12 травня в Тернополі на "Міському стадіоні". Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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