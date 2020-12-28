Нагорода дісталася не представникам "Шахтаря" або "Динамо".

Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало Віктора Скрипника найкращим тренером української Прем'єр-ліги за підсумками 2020 року.

Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

За підсумками балів від Всеукраїнського об'єднання тренерів, Скрипник отримав за рік середню оцінку 4,38 і випередив Олександра Рябоконя з "Десни" (4,34), Мірчу Луческу з "Динамо" (4,30), Луїша Каштру з "Шахтаря" (4,24) і Юрія Максимова з "Ворскли" (4,16).

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У 2020 році Скрипник привів "Зорю" до бронзових медалей в УПЛ. У сезоні 2020-2021 луганський клуб також веде боротьбу за нагороди, займаючи четверте місце після першого кола.

Цього року 51-річний наставник "Зорі" шість разів визнавався найкращим тренером туру в УПЛ, що є рекордним результатом.

Віктор Скрипник: тренерська кар'єра

Український фахівець протягом довгого часу працював з молодіжним складом "Вердера", після чого в 2014-2016 роках очолював першу команду бременців.

У 2018 році Скрипник працював у Латвії з "Ригою", яку привів до чемпіонства і завоювання Кубка країни.

Влітку 2019-го фахівець очолив "Зорю", з якою став бронзовим призером УПЛ, але по ходу сезону претендував і на срібні медалі.

Минулого літа ЗМІ повідомляли про те, що Скрипник очолити "Дніпро-1", однак тренер залишився в луганському клубі.

У груповому етапі Лізі Європи 2020-2021 "Зоря" під його керівництвом набрала 6 очок і посіла третє місце в групі з "Лестером", "Брагою" і АЕКом.

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Автор: Антон Дудар