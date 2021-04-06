Тренування воротарів у ФК "Альянс Петролера" / фото facebook.APetroleraCF
Голкіпер з Колумбії Гільєрме Серрано зганьбився під час поєдинку національного чемпіонату. Воротар клубу "Альянса Петролеро" допустив безглузду помилку.
Захисник скинув Серрано повільно м'яча, але страж воріт не обробив його і дозволив себе запресингувати. Форвард суперника зметикував, що можна забити гол. Як наслідок, вже на 3-й хвилині "Альянс" програвав 1:0.
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