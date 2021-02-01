Селезньов заперечує, що приїхав на гру напідпитку.

Скандального футболіста Євгена Селезньова вигнали з "Колосу" через неодноразове порушення спортивного режиму.

Як повідомляло раніше видання ua-football.com, Селезньов в стані алкогольного сп'яніння прибув на контрольну гру проти "Руху" з міста Брест (збори проходять в турецькій Анталії) і одразу був відрахований з команди.

Сам Селезньов у ефірі передачі ЦиганикLIVE спростував це і назвав цю причину "маячнею".

"Довго пояснювати, можу сказати тобі один на один. Я стільки прочитав про себе, що я п'яним на матч виходив. Це маячня. Все це відбувається, а у мене дитина, мати, дружина. Мені більше їх шкода, ніж себе", – заявив Селезньов.

Євген вже покинув розташування клубу.

"У мене все нормально, я зараз вдома з сім'єю", - додав Селезньов.

Євген Селезньов: повернення в Україну

Селезньов підписав контракт з "Колосом" 2 вересня 2020 року. Він повернувся в Україну після чотирьох років виступів у Туреччині та Іспанії.

Селезньов заявив, що його мета в Україні - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи).

У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, в яких забив 5 голів (всі - з пенальті).

На даний момент на його рахунку 116 голів у чемпіонатах України.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "Годувальник".

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Автор: Будрін Артем