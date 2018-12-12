Збірна України з хокею (U-20) здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу

Українська "молодіжка" обіграла Італію в серії булітів.

Молодіжна збірна України з хокею здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу серед 20-річних в Дивізіоні IB, який проходить у польському місті Тихи. Команда під керівництвом Олега Ігнатьєва в серії післяматчевих кидків здолала команду Італії.

Основний час гри завершився з рахунком 1:1. У першому періоді італійці відкрили рахунок завдяки дальньому кидку Грегоріо Гіоса. Українці відігралися в другому періоді: Ігор Шевченко обікрав суперників в чужій зоні і потужним кидком у верхній кут зробив рахунок 1:1.

Третій період, як і овертайм голів не приніс, хоча в додатковій п'ятихвилинці українці були набагато ближчими до перемоги. В серії булітів італійці не забили, а українці реалізували свої дві спроби – відзначилися Фелікс Морозов та Олександр Пересунько.

Зазначимо, що це друга перемога поспіль для української збірної - днем раніше вона здолала Японію (6:2).

Україна набрала 5 очок після 4-х турів і піднялася на третє місце в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт змагань.

Турнірне становище:

1. Угорщина 3 гри, 9 очок

2. Словенія 3, 8

3. Україна 4, 5

4. Польща 3, 4

5. Італія 4, 4

6. Японія 3, 0

Останній матч на турнірі в Тихи українська "молодіжка" зіграє 14 грудня проти Словенії.