Аліна Мірошниченко перенесла операцію.

Українська біатлоністка Аліна Мірошниченко потрапила в аварію, в результаті якої отримала серйозну травму - перелом хребта.

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Про це повідомила віце-президент "ДЮФШ Європа Прилуки" Валентина Цербе-Несіна в Facebook.

19-річна дівчина перебувала на пасажирському сидінні, коли автомобіль в селі Токарі Сумської області перекинувся і протаранив паркан. Водій не постраждав.

У спортсменки був діагностований перелом хребта, у зв'язку з чим їй провели операцію. Дівчина все ще не відчуває ніг.

Сім'я біатлоністки збирає гроші на реабілітацію за посиланням. Аліна Мірошниченко є багаторазовою призеркою жіночих чемпіонатів України та інших національних турнірів.

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Автор: Данило Слесь