Українська біатлоністка Аліна Мірошниченко потрапила в аварію, в результаті якої отримала серйозну травму - перелом хребта.
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Про це повідомила віце-президент "ДЮФШ Європа Прилуки" Валентина Цербе-Несіна в Facebook.
19-річна дівчина перебувала на пасажирському сидінні, коли автомобіль в селі Токарі Сумської області перекинувся і протаранив паркан. Водій не постраждав.
У спортсменки був діагностований перелом хребта, у зв'язку з чим їй провели операцію. Дівчина все ще не відчуває ніг.
Сім'я біатлоністки збирає гроші на реабілітацію за посиланням. Аліна Мірошниченко є багаторазовою призеркою жіночих чемпіонатів України та інших національних турнірів.
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