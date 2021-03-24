Конор Макгрегор здобув 22 перемоги / YouTube/UFC
Бійці UFC ірландець Конор Макгрегор та американець Дастін Пор'є готові написати третю частину трилогії у своїх особистих зустрічах.
Про це повідомив партнер змішаних єдиноборств UFC в Грузії adjarasport.com.
Поєдинок запланований на літо 2021 року, орієнтовно на 11 липня. Спершу фігурувала в ЗМІ дата 26 травня, але спортсмени попросили саме липень, оскільки хочуть краще підготуватися.
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Макгрегор - Пор'є: головне
- Перша зустріч бійців була у 2014 році й перемогу святкував ірландець. Втім, у січні 2021 року Пор'є нокаутував Макрегора й взяв реванш.
- Після останнього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги у 27 боях в змішаних єдиноборствах при п'ятьох поразках. У Пор'є - 27 перемог і 6 поразок.
- Відомо, що за свій другий бій Макгрегор заробив 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.
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