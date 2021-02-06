Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоювала срібну медаль на турнірі ISTAF Indoor в німецькому Берліні.
Читайте також"Чарівна жінка": українська топ-спортсменка показала свою розкішну фігуру (фото)Її найкращим результатом став стрибок на 6,64 метра. Вона поступилася тільки Малайці Міхамбо з Німеччини - 6,77 метра.
Бронзова медаль - у американки Талії Брукс (6,49 метра).
"Непоганий результат як для першого змагання в сезоні. Але мої стрибки були не найкращими. Сподіваюся на кращі результати в майбутньому", - сказала Бех-Романчук в коментарі YouTube-каналу ISTAF Berlin.
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