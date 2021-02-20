Наомі Осака змогла перемогти суперницю зі США Брейді Дженніфер.

На Australian Open-2021 у жіночому одиночному розряді пройшов фінальний поєдинок, в якому зустрічалися японка Наомі Осака та представниця США Дженніфер Брейді.

Суперниці провели на корті 1 годину та 19 хвилин.

Японська спортсменка дуже впевнено здолала суперницю у двох сетах 4:6, 3:6. Це другий титул Australian Open для Осаки. У 2019 році вона завоювала цей "Великий шолом" вперше.

Нагадаємо, що 23-річна японка тепер має загалом 4 "Великі шоломи", оскільки двічі вигравала US Open. Зіркова тенісистка чотири рази була у фіналах і жодного разу в них не програла.

З наступного тижня Осака підніметься на другу сходинку світового жіночого рейтингу WTA, оскільки зараз вона на третій. Її суперниця з фіналу Бреді зробить "скачок" з 24-ої позиції - на 13-ту.

Зауважимо, що Осака є найвпливовішою тенісисткою світу. Журнал Time оприлюднив топ-100 найвпливовіших людей світу. Осака зайняла дуже високу сходинку і серед всіх спортсменів її здобутки відзначили найбільше. Передусім, за те, що Наомі не залишалася осторонь соціальних проблем та озвучувала активну позицію щодо проблеми расизму та поліцейського свавілля.

Australian Open-2021: головне

Australian Open проходить в Мельбурні з 8 по 21 січня 2021 року. Загальний призовий фонд становить 80 мільйонів доларів.

Раніше турнір "Великого шолома" покинули Сергій Стаховський та Марта Костюк.

На стадії 1/8 фіналу змагання покинула Еліна Світоліна.

21 лютого у чоловічому одиночному розряді пройде фінальний поєдинок, в якому зустрінуться серб Новак Джокович (АТР №1) та росіянин Данило Медвєдєв (АТР №4).

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Автор: Будрін Артем