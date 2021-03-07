Петру Яну присудили поразку.

Російський боєць Петро Ян нокаутував американця Алджамейна Стерлінга на турнірі UFC 259, але був дискваліфікований і втратив свій пояс чемпіона в найлегшій вазі.

У четвертому раунді Ян завдав удару коліном по голові суперника, у якого в цей момент було три точки опори (дві ступні і коліно). Даний прийом є забороненим в змішаних єдиноборствах.

Читайте такожОдин з найкращих бійців UFC ледь не програв, але потім змусив суперника плакати (відео)Після удару Стерлінг пролежав деякий час на канвасі і не зміг продовжити бій. А судді, порадившись, віддали перемогу в поєдинку і титул американцеві.

Після бою Ян в Twitter вибачився перед суперником:

"Прошу вибачення і бажаю швидкого відновлення Алджамейну Стерлінгу. Я не хотів завдавати цього забороненого удару, я зробив велику помилку і заплатив за неї".

"Не вгледів, що він торкається підлоги коліном. Коли він підняв руки, думав, що він вже навпочіпки стоїть, а не на колінах, що вже можна бити...", - пояснив свою помилку росіянин в коментарі для "СЭ".

Petr Yan literally threw away a title doing this #UFC259pic.twitter.com/ln6gXdWbGc — Someone's An Idiot (@SomeonesAnIdiot) March 7, 2021

The doctor has called off the fight after speaking to Aljamain Sterling, who was struck with an illegal knee by Petr Yan at #UFC259pic.twitter.com/oRLduQfraV — ESPN MMA (@espnmma) March 7, 2021

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Автор: Антон Дудар