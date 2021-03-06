Сергій Стаховський висловив громадянську позицію та підтримав свого тезку.

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський висловив свою думку про ув'язнення активіста Сергія Стерненка.

Про це стало відомо з телеграм-каналу STERNENKO.

На фотографіях у дописі спортсмен одягнений у футболку з лозунгом "Руки геть від Стерненка".

"Сергій Стаховський - український спортсмен, яким варто пишатися! У 2014 році Сергій заявив, що ніколи не спілкуватиметься з російськими медіа через їхню брехню про Революцію Гідності. Сергій регулярно допомагає українській армії та вголос заявляє про російську агресію. Сьогодні Сергій разом із нами підтримує вимогу справедливого суду як для Сергія Стерненка, так і для кожного громадянина. Дякуємо за позицію", - написали соратники Стерненка.

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Автор: Будрін Артем