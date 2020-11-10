Перша бійка сезону в Українській хокейній лізі 2020-2021 відбулася в матчі між "Соколом" і "Крижаними Вовками".
Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.
Бійка сталася на льоду в третьому періоді.
Після грубого силового прийому проти гравця "Сокола" Ярослава Панченка на хокеїста "Волков" Кирила Фроленка накинувся Олександр Павленко, який заступився за партнера по команді. У підсумку Павленко опинився на льоду, а Фроленко кинувся його добивати.
Через короткий проміжок часу хокеїсти знову спробували з'ясувати стосунки, але їх швидко розняли.
"Сокіл" у підсумку здобув перемогу в матчі в овертаймі з рахунком 5:4.
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