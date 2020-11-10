Хокеїсти "Сокола" і "Крижаних вовків" побилися під час матчу.

Перша бійка сезону в Українській хокейній лізі 2020-2021 відбулася в матчі між "Соколом" і "Крижаними Вовками".

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Бійка сталася на льоду в третьому періоді.

Після грубого силового прийому проти гравця "Сокола" Ярослава Панченка на хокеїста "Волков" Кирила Фроленка накинувся Олександр Павленко, який заступився за партнера по команді. У підсумку Павленко опинився на льоду, а Фроленко кинувся його добивати.

Через короткий проміжок часу хокеїсти знову спробували з'ясувати стосунки, але їх швидко розняли.

"Сокіл" у підсумку здобув перемогу в матчі в овертаймі з рахунком 5:4.

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Автор: Антон Дудар