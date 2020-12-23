Марина Бех-Романчук визнана найкращою у стрибках у довжину.

Українські спортсменки включені в число найкращих легкоатлеток світу в 2020 році.

Трійки найкращих в різних видах склав американський журнал Track&Field News.

Марина Бех-Романчук визнана найкращою в світі в стрибках у довжину. Вона випередила німецьку спортсменку Малайку Міхамбо і Хадді Сагнію зі Швеції.

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У стрибках у висоту Українки Ярослава Магучіх і Юлія Левченко посіли друге і третє місця відповідно. Найкращою за підсумками року визнана Марія Ласіцкене (Росія).

Крім того, до топ-3 в семиборстві увійшла Аліна Шух, яка посіла друге місце, поступившись тільки Івоні Дадіч з Австрії.

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Автор: Антон Дудар