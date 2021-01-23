Аокі здобув дострокову перемогу / фрагмент з відео
Японець Сін'я Аокі здобув ефектну перемогу над американцем Джеймсом Накашімою в головному бою турніру One Championship в Сінгапурі.
Аокі переміг суперника задушенням вже в першому раунді. Однак зробив це незвичайним чином. Японець якимось чином зумів забратися на спину опоненту, після чого почав його душити. У підсумку Накашіма здався.
37-річний Аокі здобув 46-ту перемогу в 56 боях в змішаних єдиноборствах.
Відео бою опублікував YouTube-канал One Championship.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На першому місці - удар з розвороту: складено рейтинг найкращих нокаутів 2020 року в ММА (відео)
- UFC не каратиме бійців за вживання марихуани
- Американський боєць UFC яскраво вирубав суперника божевільним ударом у щелепу (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram