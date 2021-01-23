Сін'я Аокі незвичайним чином здобув перемогу.

Японець Сін'я Аокі здобув ефектну перемогу над американцем Джеймсом Накашімою в головному бою турніру One Championship в Сінгапурі.

Аокі переміг суперника задушенням вже в першому раунді. Однак зробив це незвичайним чином. Японець якимось чином зумів забратися на спину опоненту, після чого почав його душити. У підсумку Накашіма здався.

37-річний Аокі здобув 46-ту перемогу в 56 боях в змішаних єдиноборствах.

Відео бою опублікував YouTube-канал One Championship.

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Автор: Антон Дудар