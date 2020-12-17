"Мотор" здобув перемогу в перенесеному матчі.

Запорізький "Мотор" у перенесеному поєдинку Ліги чемпіонів здолав хорватський "Загреб".

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі і завершився з рахунком 13:13, але в другій половині гри запорожці вирвалися вперед і не упустили переваги. Підсумковий рахунок - 29:25.

Найрезультативнішим у "Мотора" став Артем Козакевич, на рахунку якого 10 голів.

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Ця перемога стала п'ятою для запорожців у поточному розіграші турніру.

"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати

"Мотор" увосьме у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ. Цього разу запорізький клуб потрапив до турніру за спеціальним запрошенням.

У восьми іграх запорізький клуб здобув п'ять перемог при трьох поразках.

У групі В "Мотор" з 10 очками займає четверте місце з восьми команд. У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд.

Наступний матч у турнірі "Мотор" проведе 10 січня 2021 року проти німецького "Кіля".

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Автор: Антон Дудар