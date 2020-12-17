Мотор виграв у Загреба / фото handball.motorsich.com
Запорізький "Мотор" у перенесеному поєдинку Ліги чемпіонів здолав хорватський "Загреб".
Перший тайм пройшов у рівній боротьбі і завершився з рахунком 13:13, але в другій половині гри запорожці вирвалися вперед і не упустили переваги. Підсумковий рахунок - 29:25.
Найрезультативнішим у "Мотора" став Артем Козакевич, на рахунку якого 10 голів.
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Ця перемога стала п'ятою для запорожців у поточному розіграші турніру.
"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати
- "Мотор" увосьме у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ. Цього разу запорізький клуб потрапив до турніру за спеціальним запрошенням.
- У восьми іграх запорізький клуб здобув п'ять перемог при трьох поразках.
- У групі В "Мотор" з 10 очками займає четверте місце з восьми команд. У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд.
- Наступний матч у турнірі "Мотор" проведе 10 січня 2021 року проти німецького "Кіля".
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