Відтепер абоненти в регіоні можуть дзвонити рідним і користуватись мобільним інтернетом.

Український оператор lifecell відновив зв’язок в Херсоні й Херсонській області.

Про це повідомляє прес-служба lifecell.

"Команда lifecell відновила зв’язок (всі технології) в Херсоні й Херсонській області, який зник 30 квітня. Відтепер абоненти в регіоні можуть дзвонити рідним і користуватись мобільним інтернетом. lifecell продовжує робити все можливе і неможливе для відновлення зв’язку для всіх українських абонентів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня у Держспецзв'язку поінформували, що окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей, запустивши фейкові історії про те, що відповідне розпорядження дала українська влада.

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