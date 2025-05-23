Користувач зможе змінювати масштаб свого світу – від космосу до клітинної структури.

В Японії з'явилася нова версія тамагочі, в якому потрібно дбати не про одну, а одразу про цілу планету віртуальних істот. Про це повідомляє видання The Verge.

Новинка оснащена кольоровим екраном і унікальним коліщатком на корпусі, яке дає змогу змінювати масштаб із космічного до клітинного, а якщо з'єднати два пристрої, то їхні мешканці почнуть дружити та розмножуватися: завдяки механіці схрещування обіцяють 50 000 видів звірків.

Гравці зможуть досліджувати три екосистеми: сушу, воду і небо. Яка з них стане першою, залежить від кольору купленої версії Tamagotchi Paradise, утім, у міру проходження можна розблокувати всі три поля. Кожне поле впливає на розвиток персонажів.

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Запуск Tamagotchi Paradise в Японії відбудеться 12 липня 2025 року. Вартість гаджета становитиме 45 доларів (~1800 грн).

Tamagotchi Paradise – не перша тамагочі "нового покоління". 2021 року японська компанія Bandai Namco представила пристрій під назвою Tamagotchi Smart. Іграшка виконана у форм-факторі смарт-годинника та отримала крокомір, сенсорне, а також голосове управління.

Як УНІАН уже розповідав, протягом 2025 року вийде п'ять телефонів під брендом Nokia, після чого легендарний бренд помре назавжди.

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