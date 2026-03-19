Росіяни атакують гаджети Apple через українські сайти, - Reuters

Власників "Айфонів" закликають терміново оновити операційку до актуальної версії.

Десятки українських веб-сайтів стали джерелом розповсюдження шпигунського програмного забезпечення, спрямованого на користувачів девайсів Apple. Ймовірно за цим стоять російські хакери, пише Reuters.

Фахівці з кібербезпеки одразу кількох компаній, зокрема фірми Lookout, iVerify та Alphabet (Google), опублікували узгоджені звіти про виявлення шкідливого програмного забезпечення, яке вони назвали Darksword. Лише за кілька днів до того Google та iVerify повідомляли про інше потужне шпигунське програмне забезпечення, спрямоване на користувачів iPhone, під назвою Coruna. Кіберфахівці виявили, що Darksword розміщено на тих самих серверах, що й Coruna.

За даними Google, вони підозрюють хакерів, пов'язаних з певною державою, які використовували Darksword у різних кампаніях проти Саудівської Аравії, Туреччини, Малайзії та України.

Відео дня

За даними iVerify та Lookout, шкідливе програмне забезпечення інфікувало iPhone з версіями iOS від 18.4 до 18.6.2, які відвідували один із десятків українських веб-сайтів. Apple випустила ці версії між березнем і серпнем 2025 року.

Apple вже випустила кілька виправлень для основних помилок, які зловмисники використовували для створення Darksword. Однак проблема в тому, що багато людей ігнорують необхідність регулярних оновлень для iPhone, тож під потенційною загрозою 220–270 мільйонів iPhone, які все ще використовують вразливі версії iOS.

За словами співзасновника і операційного директора iVerify Рокі Коула, виявлення двох різних потужних експлойтів для iOS протягом лише кількох днів свідчить, що хтось створив надійну екосистеми інструментів для створення шпигунського ПО. Досі таке було під силу лише державам.

Інші новини зі світу технологій

Як писав УНІАН, після встановлення березневого оновлення користувачі Windows 11 масово скаржаться на зависання, самовільне перезавантаження та помилки під час інсталяції. Частина систем працює нестабільно, з’являється "синій екран смерті", а також перестають запускатися деякі програми, зокрема Office і Outlook.

Експерти радять тимчасово видалити оновлення і дочекатися виправленої версії.

Вас також можуть зацікавити новини: