Один із небагатьох за останні роки смартфон із плоскою камерою коштуватиме 500 доларів.

Google представив Pixel 9A, і це стало радше формальністю, адже витоки розкрили всі деталі задовго до анонсу.

Смартфон отримав збільшений екран, процесор Tensor G4, покращений захист від води та перероблений дизайн без камери, що виступає. При цьому стартова ціна залишилася на рівні 500 доларів, що робить його більш привабливим вибором на тлі нового бюджетного iPhone.

Ключова зміна в дизайні - плоска камера. Тепер вона вбудована в корпус, а не стирчить над задньою панеллю, як у попередніх моделях. Це не тільки естетичне поліпшення, а й практичне: смартфон більше не розгойдується, коли лежить на столі.

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Екран став більшим: 6.3 дюйма замість 6.1. Але незважаючи на це, корпус пристрою майже не збільшився: смартфон лише на пару міліметрів вищий за попередника і навіть трохи легший. До того ж дисплей тепер яскравіший, з піковим показником 2700 ніт проти 2000 ніт у 8A.

Основна камера - 48 МП із сенсором 1/2", який трохи менший, ніж у Pixel 8A (1/1.73"), але обіцяє високу якість знімків. Є і макрорежим, що використовує головний модуль, а 13-мегапіксельний ультраширик залишився на місці.

У плані автономності ємність батареї збільшилася до 5100 мАг. Підтримується бездротова зарядка і дротова зарядка до 23 Вт. Крім того, пристрій отримав покращений вологозахист IP68.

Ну і головне - Google обіцяє 7 років оновлень. Це робить Pixel 9A чудовим варіантом для тих, хто не хоче міняти смартфон кожні пару років. Базова версія з 8 ГБ ОЗП і 128 ГБ пам'яті обійдеться в 500 доларів, а за версію з 256 ГБ доведеться віддати 600 доларів. Продажі стартують у квітні, але точної дати поки немає.

Порівняння з iPhone 16e напрошуються самі собою, особливо з урахуванням їхніх схожих характеристик. Обидва пристрої мають захист IP68, але iPhone за 600 доларів не може похвалитися ультраширококутною камерою і підтримує лише 60 Гц на дисплеї. Водночас Pixel 9A пропонує 120 Гц і другий об'єктив, залишаючись при цьому дешевшим на 100 доларів.

Раніше ми розповідали, що закони ЄС завадили Apple зробити максимально компактний інноваційний iPhone. Повідомляється, що у смартфона не повинно було бути ні фізичних кнопок, ні навіть порту для зарядки.

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