Apple може прибрати MagSafe з майбутніх iPhone – і причина вас обурить

Ідея полягає в тому, щоб прибрати вбудовані магніти з-під кришки iPhone, щоб змусити людей купувати спеціальні фірмові чохли.

За даними інсайдерів, Apple розглядає можливість відмовитися від технології MagSafe у майбутніх моделях iPhone. Ця функція – магнітна система для зарядки та аксесуарів – вже декілька років є важливою частиною екосистеми смартфонів бренду.

Головна причина – не технічні обмеження, а комерція. Як йдеться у звіті, ринок MagSafe-аксесуарів виявився надзвичайно успішним і Apple розраховує, що без вбудованих магнітів користувачі будуть змушені купувати чохли з підтримкою магнітів – навіть ті, хто вважає за краще носити смартфон без чохла.

При цьому джерело уточнює, що мова йде про можливу відмову від MagSafe в базових iPhone. Більш дорогі моделі Pro і Pro Max можуть зберегти вбудовані магніти, або вони стануть преміальною фішкою, за яку доведеться доплатити.

Прецедент уже є: у 2025 році Apple випустила iPhone 16e без MagSafe, пославшись на те, що цільова аудиторія бюджетних моделей заряджає свої смартфони виключно за допомогою дроту. Щоправда, в iPhone 17e магніти повернули – ймовірно, реакція користувачів показала, що таке рішення виявилося не найвдалішим.

Аналітики вважають, що відмова від MagSafe може обернутися серйозним ударом по репутації компанії, особливо на тлі затримок Apple Intelligence і провальних продажів iPhone Air. Втім, історія показує, що навіть суперечливі рішення Apple з часом приймаються ринком – як це було з відмовою від зарядного блоку в комплекті.

Нагадаємо, 1 вересня Тім Кук покине посаду глави Apple – його місце займе Джон Тернус. Раніше він був віцепрезидентом з розробки апаратного забезпечення. Bloomberg пише, що новий CEO отримав мандат на зміни, його головне завдання – "повернути підхід Стіва Джобса".

Цієї осені головним анонсом від Apple стане складаний iPhone з повністю "гладким екраном" без помітної складки на місці згину. За різними оцінками, пристрій може коштувати від 2000 до 2400 доларів.

