Фахівці протестували сотні смартфонів 2025 року і визначили найкращі для фото

До рейтингу потрапили моделі від Google, Samsung, Apple і китайських брендів.

Якщо ви в пошуках смартфона з упором на камеру, експерти PhoneArena зібрали найбільш популярні та просунуті камерофони, випущені за останні 12 місяців.

До рейтингу потрапили моделі від Google, Samsung, Apple і китайських виробників. Як зазначається, вони не тільки найкращі з погляду фото і відео, але в них усередині стоїть потужна "начинка" і всі необхідні у 2025 році функції.

Huawei Pura 80 Ultra по праву можна назвати інженерним проривом. Телефон оснащений великим дюймовим RYB-сенсором, підтримує змінну апертуру діафрагм, рекордний динамічний діапазон і унікальний подвійний перископ з оптичним зумом до 10x. Це один з найбільш просунутих камерофонів в історії.

nubia Z80 Ultra виділяється співвідношенням ціни та можливостей. За відносно невеликі гроші він пропонує нестандартні фокусні відстані (35 і 18 мм), якісну портретну зйомку і повноцінну флагманську начинку.

Honor Magic 8 Pro робить акцент на телеоб'єктив з роздільною здатністю 200 Мп, що дає змогу робити деталізовані знімки та забезпечує потужний 3.7x оптичний зум (до 100x цифрового) з оптичною стабілізацією. А ще у смартфона чудове боке.

Oppo Find X9 Pro і Xiaomi 15 Ultra – вибір для ентузіастів. Обидва смартфони отримали просунуту оптику, величезні сенсори, розширені режими зйомки і потужні телефото. Вони впевнено справляються з макрозйомкою і вражають якістю зуму навіть у складних умовах.

Свіжі флагмани vivo X-серії (x300 і x300 Pro) – знахідка для любителів портретів і ручних налаштувань. Багате програмне забезпечення, оптика Zeiss і фізичні телекстендери виводять мобільну фотографію на новий рівень.

Серед більш масових моделей виділяється Pixel 10 Pro з найкращою нічною зйомкою на ринку, Galaxy S25 Ultra, що пропонує універсальну камеру і просунуті ШІ-інструменти, а також iPhone 17 Pro Max, який увійшов до топу за неперевершену якість відео, зручність і найкращі live-фото на ринку.

Підбиваючи підсумки, оглядачі зазначають, що універсального камерофона, який би підходив абсолютно усім, не існує – вибір залежить від сценаріїв зйомки, вподобань користувача і того, які завдання для нього найважливіші.

У 2025 році виробники почали масово ставити в смартфони кремній-вуглецеві батареїємністю7000 мАг і вище. У результаті автономність нових моделей сильно зросла – ці 10 смартфонів пропонують найкращий час роботи від батареї.

Нагадаємо, раніше цього місяця Samsung представила свій перший смартфон із трьома екранами – незважаючи на високий цінник у $2400 новинку швидко розкупили. На глобальному ринку пристрій з'явиться на початку 2026 року.

