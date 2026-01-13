Нова Siri в iPhone запрацює на базі ШІ-моделі одного з головних конкурентів

Очікується, що нові функції стануть доступними користувачам вже цієї весни, разом з релізом iOS 26.4.

Apple офіційно оголосила, що "серцем" оновленої Siri буде нейромережа від Google. Партнерство, за чутками, коштуватиме Купертіно мінімум $1 млрд на рік.

Компанія уклала багаторічну угоду з одним з головних конкурентів на надання рішень Google Gemini, а також своїх хмарних технологій, для ядра голосового помічника Siri, який повинні представити пізніше цього року.

"Після ретельної оцінки ми вирішили, що технології Google забезпечують найбільш надійну основу для моделей Apple Foundation, і ми раді тим інноваційним новим можливостям, які вона відкриє для наших користувачів", – заявили в Apple.

Оновлену Siri з фірмовим ШІ показали ще влітку 2024 року, але незабаром її реліз відклали без точних термінів запуску, а на компанію було подано до суду. Тепер оновлення очікується в другій половині 2026-го разом з релізом iOS 26.4.

Раніше Apple вела переговори з OpenAI і Antropic, але вибрала ШІ-модель від Google. У обох сторін вже є чинна угода: пошукова система платить Apple за те, щоб залишатися системою за замовчуванням в Safari.

За підсумками 2025 року Apple повернула собі титул найбільшого виробника смартфонів у світі, вперше за 14 років обійшовши Samsung. Основною причиною називають рекордні продажі iPhone 17, а також чудові показники 16-ї лінійки.

Раніше з'явилася інформація, що Apple вперше планує змінити традиційний графік випуску iPhone, розділивши запуск iPhone 18 на дві частини: восени 2026 і навесні 2027 року.

