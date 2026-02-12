Смартфони Galaxy S26 фактично представили: відомі всі характеристики та ціни

Презентація нової флагманської лінійки відбудеться 25 лютого.

Samsung офіційно оголосила, що презентація Galaxy Unpacked відбудеться 25 лютого. Захід присвятять Galaxy S26, S26 Plus і S26 Ultra, ШІ-фішкам Galaxy AI, також можуть представити навушники Galaxy Buds 4 і Buds 4 Pro.

Свіжий витік від WinFuture дає можливість поглянути на повний перелік характеристик всієї лінійки Galaxy S26 за кілька тижнів до анонсу.

Найпомітнішою відмінністю стане чіпсет: базові моделі S26 і S26 Plus отримають перший в індустрії 2-нм чіп Exynos 2600, що обіцяє приріст продуктивності на 15-20%. Флагманській моделі S26 Ultra дістанеться розігнаний Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Всі пристрої отримали підтримку бездротової зарядки Qi2 (проте без вбудованих магнітів) потужністю 15/25 Вт, мінімум 12 ГБ оперативної пам'яті і будуть працювати з коробки на One UI 8.5.

Galaxy S26: 6,3-дюймовий LTPO-OLED екран, 2340×1080, 1-120 Гц, Corning Gorilla Armor 2, 10-ядерний Exynos 2600, акумулятор місткістю 4300 мАг, дротова зарядка 25 Вт, бездротова зарядка 15 Вт, старі матриці на 50/12/10 Мп, фронтальна камера 12 Мп, від 999 євро за версію 12+256 ГБ.

Galaxy S26+: 6,7-дюймовий LTPO-OLED екран, 3120×1440, 1-120 Гц, Corning Gorilla Armor 2, 10-ядерний Exynos 2600, акумулятор 4900 мАг, дротова зарядка 45 Вт, бездротова зарядка 15 Вт, старі матриці на 50/12/10 Мп, фронтальна камера 12 Мп, від 1269 євро за версію 12+256 ГБ.

Galaxy S26 Ultra: 6,9-дюймовий LTPO-OLED екран, 3120×1440, 1-120 Гц, Corning Gorilla Armor 2, функція Privacy Display, 8-ядерний Snapdragon 8 Elite Gen 5, акумулятор на 5000 мАг, дротова зарядка 60 Вт, бездротова зарядка 15 Вт, основна камера 200 Мп, телеоб'єктиви з 3- і 5-кратним зумом, ширококутна камера 50 Мп, стилус S Pen, від 1469 євро за версію 12+256 ГБ.

Раніше з'явилася інформація, що Samsung готує для Galaxy S27 Ultra велике оновлення камери. Тоді як S26 Ultra, який анонсують у лютому 2026 року, отримає лише незначний апгрейд.

Напередодні Samsung офіційно завершила підтримку лінійки Galaxy S21 – січневий патч безпеки став останнім для моделей S21, S21+ і S21 Ultra.

