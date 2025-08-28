Скільки анонсів буде, не уточнюється. Але інсайдери вже розкрили всі новинки.

Samsung анонсувала осінню презентацію Galaxy Event – вона відбудеться 4 вересня в рамках міжнародної виставки IFA в Берліні. Івент розпочнеться о 12:30 за київським часом

У компанії підтвердили, що покажуть лінійку планшетів Galaxy Tab S11 з підтримкою ШІ, а також натякнули на дебют нового флагмана Galaxy S25 FE, який стане останнім у сімействі S25.

Крім цього, інсайдери заявляють, що на Galaxy Event мають повноцінно представити AR-гарнітуру Project Moohan, яка працюватиме аналогічно розумним окулярам Ray-Ban Meta. Це буде вигідно відрізняти їх від громіздкого, нехай і більш просунутого варіанту від Apple – Vision Pro.

Але найграндіознішим може стати анонс смартфона з потрійним екраном. На відміну від Huawei Mate XT, Samsung Galaxy G Fold (передбачувана назва) використовуватиме G-механізм, за якого обидві сторони екрана згортаються всередину. Такий підхід обіцяє підвищити довговічність смартфона.

Трансляцію презентації Galaxy Event можна буде подивитися на YouTube.

Нагадаємо, у вівторок, 9 вересня, відбудеться презентація нових пристроїв Apple. З чуток, буде представлено серію iPhone 17, включно з супертонким 17 Air смарт-годинники Apple Watch Series 11 і Apple Watch Ultra 3, а також AirPods Pro 3-го покоління.

Раніше цього місяця Samsung випустила свій найдешевший смартфон 2025 року. Компанія обіцяє шість років оновлень ПЗ – це найкращий показник у бюджетному сегменті.

