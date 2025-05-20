За продуктивністю він трохи поступатиметься Snapdragon 8 Elite і Dimensity 9400,

Xiaomi почала завалювати анонсами напередодні своєї презентації, яка відбудеться вже 22 травня. Раніше компанія повідомила, що в цей день буде представлений фірмовий процесор Xring O1 (Xuanjie O1). Тепер стало відомо, в якому пристрої дебютує чип.

Xiaomi 15S Pro стане першим смартфоном з Xring O1 "на борту". Чипсет буде виконаний за техпроцесом 3 нм і демонструватиме продуктивність на рівні Snapdragon 8 Elite і Dimensity 9400. Але питання в тому, наскільки Xring O1 виявиться енергоефективним.

Зовні смартфон схожий на представлений наприкінці 2024 року Xiaomi 15 Pro, а задня кришка чорного кольору оброблена під карбон. Якщо придивитися, на блоці зі спалахом можна помітити напис XRing.

Відео дня

Крім Xiaomi 15S Pro, компанія анонсувала флагманський планшет Xiaomi Tab 7 Ultra, який вийде з екраном на 14 дюймів і батареєю 12 000 мАг. Планшет, як і смартфон, отримає фірмовий Xring O1.

Офіційна презентація всіх новинок відбудеться 22 травня, після чого очікується вихід пристроїв на ринок. Запуск найімовірніше, буде обмеженим і спочатку торкнеться внутрішнього ринку Китаю. Xiaomi стане четвертим брендом у світі та другим у Китаї, який створив власний смартфонний SoC.

Раніше цього місяця Xiaomi випустила свій найдешевший телефон. Нова версія Redmi 14C без зарядки продається дешевше 60 доларів, причому за деякими параметрами бюджетник випереджає iPhone 16.

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