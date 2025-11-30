Головна відмінність від iPhone 16е – замість "чубчика" встановлять динамічний виріз.

Інсайдери поділилися новими подробицями про майбутнє оновлення iPhone "Е" – найдоступнішого смартфона від Apple. Витік містить рендери та ключові поліпшення iPhone 17e.

Судячи із зображень, редизайн iPhone 17e стане кінцем епохи телефонів Apple з "чубчиком". Від нього відмовляться на користь вирізу Dynamic Island. Подібне дизайнерське рішення присутнє у всіх нових флагманах Apple, окрім 16e.

При цьому, з метою економії Apple збереже ту ж 6,1-дюймову OLED-панель на 60 Гц. Це буде єдиний смартфон з 17-ї серії без 120 Гц.

Інший апгрейд – процесор. За даними джерела, пристрій працюватиме на чипі наступного покоління A19, хоча можливо, матиме зменшену кількість ядер GPU для відмінності від стандартної моделі. Також iPhone 17e отримає нову 18 Мп селфі-камеру, як у сучасних моделей.

На рендерах також показано, що в iPhone 17e з'явиться яскрава палітра у вигляді червоного кольору. Такий відтінок не з'являвся в лінійці iPhone вже декілька поколінь, фактично з часів iPhone 11-13.

Презентація iPhone 17е очікується на початку 2026 року. Ціна має залишитися колишньою – від $599.

Разом з iPhone 17e найближчими місяцями мають дебютувати бюджетний MacBook на базі A18 Pro і 12-е покоління iPad.

