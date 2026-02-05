Названо 5 моделей iPhone, якими найбільше задоволені їхні власники у 2026 році

Як показало опитування, найбільше похвал отримали відносно старі моделі Apple.

Розробники бенчмарку AnTuTu опублікували актуальний рейтинг пристроїв на iOS і iPadOS з найбільшим рівнем задоволеності користувачів. Під час голосування користувачі оцінювали не технічні характеристики, а те, наскільки вони в цілому задоволені своїми гаджетами.

Найкращим смартфоном у списку виявився iPhone 12 mini. Незважаючи на низькі продажі, які фактично змусили Apple відмовитися від компактних моделей після 13 покоління, пристрій подобається 95,7% користувачам. За ним розмістилася ще одна модель 2020 року: iPhone SE 2 (95,03%).

У десятку найкращих зміг пробитися лише один смартфон з актуальної серії – iPhone 17 Pro Max, який набрав 94,41%. Головний флагман Apple покращився в плані камер, автономності та охолодженні корпусу, закривши потреби різних категорій користувачів, відзначають автори топу. У топ-10 також потрапили iPhone 16е та iPhone 8.

Безумовним лідером "народного" рейтингу Apple є 12,9-дюймовий iPad Pro 5. Завдяки потужному процесору, підтримці актуальної iPadOS 26 та якісному дисплею, планшет залишається актуальним через багато років після релізу.

Якщо вірити чуткам і витокам, Apple відклала вихід базового iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить тільки три смартфони: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

Сама ж Apple пообіцяла "небачені раніше інновації" в 2026 році. Крім першого складаного телефону, компанія готується представити розумні окуляри і велике оновлення Siri.

